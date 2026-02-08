Англія

Наставник канонірів закликає не розслаблятися попри солідну перевагу над Манчестер Сіті.

Мікель Артета залишається непохитним у своєму прагматизмі, навіть коли його команда зробила ще один впевнений крок до чемпіонства. Після перемоги над Сандерлендом з рахунком 3:0 Арсенал збільшив відрив від найближчого переслідувача, Манчестер Сіті, до дев'яти очок.

Однак іспанський фахівець відмовляється передчасно святкувати або надавати цьому факту надмірного значення. На запитання журналістів про те, що означає ця перевага в турнірній таблиці, Артета відповів лаконічно:

Нам все ще потрібно виграти дуже багато матчів, щоб досягти того, чого ми хочемо. Тому давайте не будемо на цьому зосереджуватися. Це зовсім інше. Ми зробили свою роботу зараз, оцінимо це, спробуємо покращити гру та будемо готуватися до матчу з Брентфордом", — заявив наставник.

Героєм зустрічі став Віктор Йоокереш, який відзначився дублем. Артета не поскупився на компліменти для шведського форварда, відзначивши його характер та професіоналізм

«Я люблю його характер, те, як він підходить до кожного дня, і той факт, що він настільки зосереджений на сьогоденні... Для мене справжню різницю робить стабільність, яку він демонструє щодня».

Наразі каноніри» очікують результатів матчу конкурентів — Манчестер Сіті має зіграти важкий виїзний поєдинок проти Ліверпуля на Енфілді. Втрата очок містянами може ще більше наблизити Арсенал до першого титулу з 2004 року.