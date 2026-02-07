Англія

У продовженні 25 туру АПЛ

Брентфорд з Ярмолюком вирвав перемогу в Ньюкасла у шаленій перестрілці (3:2)

Черговий тур англійської Прем'єр-ліги подарував вболівальникам на стадіоні справжній трилер. Брентфорд, у складі якого виступає українець Єгор Ярмолюк, у напруженому матчі здолав Ньюкасл. Гості виглядали гостріше на старті поєдинку і в середині першого тайму зуміли вийти вперед. Свен Ботман вдало підключився до кутового і головою замкнув подачу від Бруно.

Пропущений гол став каталізатором для господарів. Підопічні Ендрюса перехопили ініціативу і ще до перерви перевернули гру. На 37-й хвилині бджоли забили класичний для АПЛ гол: Уаттара прорвався флангом і виконав навіс у штрафний майданчик, де Янсельт вистрибнув вище за всіх і головою спрямував м'яч у сітку.

Вже під завісу першої 45-хвилинки Брентфорд вийшов уперед — Ігор Тьяго холоднокровно реалізував пенальті, розвівши м'яч та воротаря по різних кутах.

У другому таймі гра стала більш обережною, проте Ньюкаслу вдалося зрівняти рахунок. На 74-й хвилині, під час небезпечної контратаки та прострілу Еланги, захисники господарів збили капітана сорок у власному карному майданчику. Після перегляду VAR арбітр вказав на позначку. Вирок впевнено виконав сам постраждалий — Бруно відновив паритет (2:2).

Кінцівка зустрічі пройшла на зустрічних курсах, адже обидві команди прагнули вирвати перемогу. Успіх святкували господарі: на заключних хвилинах Уаттара наважився на потужний удар, і м'яч, пролетівши поміж ніг голкіперу, опинився у воротах.

За підсумками драматичного поєдинку Брентфорд набирає 39 очок, обходить Евертон і підіймається на 7-му сходинку таблиці. Ньюкасл із 33 балами після 25 турів залишається в середині турнірної таблиці.

Єгор Ярмолюк вийшов на поле у другому таймі замінивши Гендерсона. Українець відіграв 35 хвилин та отримав оцінку 6.6.

Ньюкасл Юнайтед — Брентфорд 2:3

Голи: Ботман, 24, Гімараес, 79 (пен) — Янельт, 37, Тьяго, 45+2 (пен), Уаттара, 85

Ньюкасл Юнайтед: Поуп — Тріпп'єр (Берн, 87), Тіав, Ботман, Голл — Віллок (Мерфі, 46), Гімараес, Тоналі (Ремзі, 87) — Мерфі, Вісса (Осула, 65), Барнс

Брентфорд: Келлегер — Кайоде, Аєр, Ван ден Берг, Генрі — Гендерсон (Ярмолюк, 56), Янельт — Уаттара, Єнсен (Дамсгор, 87), Тьяго

Попередження: Мерфі, Голл — Тьяго, Янельт