Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Італії, який відбудеться 8 лютого, розпочавшись о 21:45.

У рамках 24-го туру італійської Серії А-2025/26 у Турині місцевий Ювентус прийматиме Лаціо.

[*] — положення в турнірній таблиці

НЕДІЛЯ, 8 ЛЮТОГО, 21:45. АЛЬЯНЦ СТЕДІУМ, ТУРИН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАРКО ГВІДА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Ювентус після розгромної поразки в Бергамо від Аталанти (0:3) вдруге поспіль залишився поза 1/2 фіналу Кубка Італії. Реабілітуватися перед своїми вболівальниками туринці сподіваються в сьогоднішньому поєдинку з Лаціо в чемпіонаті, не знаючи смаку невдач на Альянц Стедіум із березня 2025 року. У поточній кампанії Серії А "б'янконері" пропустили всього вісім голів удома.

Лаціо ж до недільної дуелі підходить на тлі драматичної домашньої звитяги над Дженоа (3:2). Реалізований на 90+10 хвилині пенальті приніс римлянам важливі для підтримки єврокубкових надій очки. "Б'янкочелесті" не надто близькі до оптимальних кондицій, маючи тільки три перемоги в останніх десяти матчах Серії А при двох із двох можливих "сухих" поразок клубам, що перебувають у турнірній таблиці вище.

Лаціо не перемагав Ювентус на Альянц Стедіум із жовтня 2017 року й столичний клуб сподіватиметься перервати безвиграшну серію з дев'яти протистоянь, вісім з яких завершилися на користь господарів поля. Навряд чи додає гостям упевненості не надто вдала історія дуелей між командами Лучано Спаллетті й Мауріціо Саррі. Колишні підопічні першого мають п'ять перемог і дві поразки при двох нічиїх.

Варто додати, що жоден клуб не забив у своїх виїзних матчах Серії А-2025/26 менше, ніж римляни. За версією букмекерів, туринський клуб є явним фаворитом сьогоднішнього протистояння. Так, на перемогу Ювентуса можна поставити з коефіцієнтом 1.47, тоді як потенційний успіх Лаціо оцінюється показником 7.91. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.48.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Ювентус: Ді Грегоріо — Калулу, Бремер, Копмейнерс — Маккенні, Локателлі, Тюрам, Камб'язо — Міретті, Їлдиз — Девід

Лаціо: Проведель — Марушич, Хіла, Романьйолі, Тавареш — Тейлор, Катальді, Башич — Ісаксен, Мальдіні, Педро

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА