Італія

Гравець доводить рівень на полі.

Французький центральний захисник П’єр Калулу влітку минулого року завершив свій повноцінний трансфер із Мілана до туринського Ювентуса загальною вартістю в 17,6 млн євро.

25-річний виконавець зрештою став основним у складі "зебр" і керівництво клубу в захваті від його прогресу.

Відповідно й приємний бонус для гравця не змусив для себе чекати — Юве готує нову угоду для Калулу, яка продовжить його перебування в клубі ще на один сезон, до 2030 року, але натомість підвищить рівень заробітної платні.

У цьому сезоні П’єр провів 33 матчі, забив один гол та віддав п’ять асистів.