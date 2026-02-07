Англія

Лондонці здобули четверту перемогу поспіль в АПЛ під керівництвом нового наставника.

Новий головний тренер Челсі Ліам Росеньйор визнав, що його старт на чолі лондонського клубу перевершив усі очікування. У суботньому матчі Прем'єр-ліги сині впевнено здолали Вулвергемптон з рахунком 3:1, продовживши свою безпрограшну серію.

Головною дійовою особою зустрічі став Коул Палмер, який фактично вирішив долю поєдинку ще до перерви, забивши три м'ячі у ворота господарів. Ця перемога стала для Росеньйора вже четвертою поспіль у чемпіонаті — раніше під його керівництвом Челсі обіграв Брентфорд, Крістал Пелас та Вест Гем.

"Краще й бути не може, чи не так? Якщо говорити про Прем'єр-лігу. Коли приходиш на нову роботу у великий клуб, хочеться добре стартувати. Думаю, нам це вдалося, але попереду ще багато роботи, і це надихає, враховуючи потенціал команди", — поділився емоціями Росеньйор після матчу.

Попри переконливий рахунок, наставник залишився стриманим в оцінці гри у другому таймі, зазначивши, що команда дозволила собі розслабитися та діяла дещо недбало, що дозволило вовкам відіграти один м'яч. Сам герой матчу, Коул Палмер, не приховував свого задоволення від роботи з новим тренером:

"Життя під керівництвом Ліама — дивовижне, він дає нам усім впевненість. Дозволяє бути самими собою, грати вільно. Мені це дуже подобається", — заявив Палмер.

Наступним випробуванням для команди Росеньйора стане поєдинок проти Лідса вже цього вівторка, де Челсі спробує здобути п'яту перемогу поспіль.