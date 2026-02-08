Англія

Наставник манкуніанців налаштований серйозно.

Тимчасовий головний тренер Манчестер Юнайтед Майкл Каррік висловився після перемоги над Тоттенгемом (2:0) в рамках 25-го туру АПЛ.

«Усі чотири гри трохи відрізнялися, і ми не втрачаємо голову. Я не сиджу тут і не думаю: «Все добре, ми розгадали секрет». Попереду ще багато роботи, і я це цілком усвідомлюю.

Ми ще нічого не досягли. Завтра ми програємо два матчі поспіль і картина кардинально зміниться. Нам слід продовжувати працювати кожного дня.

Звісно, вилучення Ромеро нам полегшило життя, але слід відзначити гравців Манчестер Юнайтед. Вони не розслабилися і довели гру до перемоги», – сказав Каррік.