Іспанія

Команда Бордаласа здобула важливу перемогу над прямим конкурентом у боротьбі за виживання.

Хетафе здобув важливу виїзну перемогу над Алавесом у матчі чемпіонату Іспанії, перервавши серію з восьми ігор без перемог. Успіх у Віторії дозволив команді Хосе Бордаласа обійти суперника в турнірній таблиці та здобути перевагу в боротьбі за збереження місця в Ла Лізі.

Команди підходили до очної зустрічі сусідами по таблиці, і перший тайм підтвердив їхню рівність. Алавес активно розпочав матч, а Лукас Бойє вже на першій хвилині створив небезпечний момент. Втім, Хетафе швидко вирівняв гру й відповів двома шансами у виконанні Сатріано, які ледь не завершилися голом.

Надалі господарі знову перехопили ініціативу. Найкращі нагоди змарнували Тоні Мартінес, який не реалізував вихід сам на сам, та Пачеко — його удар головою блискуче парирував Давід Сорія. Після цього матч став жорстким і насиченим фолами. Один з епізодів завершився травмою Мартіна, який залишив поле в сльозах. Його замінив Абкар, а Бордалас перебудував оборону, виставивши фактично шість захисників.

У другому таймі гра залишалася рівною та напруженою, але ключовий момент настав на 53-й хвилині. Луїс Мілья виконав точну передачу на Луїса Васкеса, який, падаючи, влучно пробив у дальній кут воріт. Для форварда це був другий гол у трьох матчах.

Надалі Хетафе не став ризикувати й довів справу до впевненої перемоги. Вихід Лісо не допоміг Алавесу, а зароблений пенальті після фолу Пачеко впевнено реалізував Арамбаррі. Господарі так і не змогли нав’язати камбек.

У підсумку Хетафе обіграв прямого конкурента, обійшов Алавес у турнірній таблиці та здобув надзвичайно важливі три очки в боротьбі за виживання, маючи також перевагу за особистими зустрічами.

Алавес — Хетафе 0:2

Голи: Васкес, 53, Іглесіас, 71 (пен)

Алавес: Сівера — Теналья, Гарсес, Пачеко, Отто (Енрікес, 77) — Калебе (Реббаш, 59), Ібаньєс (Суарес, 59), Бланко, Аленья (Мануель Перес, 77) — Мартінес (Маньяс, 59), Боє

Хетафе: Сорія — Феменія (Ньйом, 90), Дуарте, Джене, Ромеро, Іглесіас — Мартін (Абкар, 34), Мілья, Арамбаррі — Васкес (Лісо, 67), Сатріано (Ріко, 90)

Попередження: Отто, Гарсес, Мартін — Джене, Дуарте, Абкар