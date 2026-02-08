Іспанія

На Реал чекає важкий виїзд до Валенсії.

Головний тренер мадридського Реала Альваро Арбелоа висловився напередодні матчу з Валенсією у рамках 23 туру Ла Ліги.

«У Валенсії чудова команда, гравці, тренери. Це місто, в якому ми відчуваємо любов вболівальників «Мадрида». Щоразу тут неймовірна атмосфера, повний стадіон.

Для всіх команд перемога над Реалом — один із головних викликів у сезоні. Це щось особисте. І для Валенсії це так. І ми знаємо, що рівень складності буде максимальним», – сказав Арбелоа.