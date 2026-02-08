Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, який відбувся 7 лютого 2026 року.

Челсі у матчі 25 туру англійської Прем'єр-ліги в гостях здобув впевнену перемогу над Вулвергемптоном (3:1).

Команда Ліама Росеньйора відкрила рахунок на 13 хвилині, коли Коул Палмер реалізував пенальті. Через 22 хвилини Коул оформив дубль, знову реалізувавши одинадцятиметровий удар.

Ще за три хвилини Палмер оформив хет-трик, а "вовки" змогли відповісти лише голом Толу Арокодаре у другому таймі.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Вуклвергемптон — Челсі у рамках 25-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26:

Вулвергемптон — Челсі 1:3

Голи: Арокодаре, 54 - Палмер, 13 (пен), 35 (пен), 38.

Вулвергемптон: Са — Доерті (Гомеш, 46), Москера, Буено, Буено — Гомес (Бельгард, 80) (Ліма, 90), Гомес (Бельгард, 80) (Ліма, 90) — Хі Чхан (Крейчі, 43), Армстронг, Мане — Арокодаре.

Челсі: Санчес — Гюсто (Ачімпонг, 75), Фофана, Чалоба, Кукурелья — Кайседо, Сантос (Гато, 84) — Палмер (Гарначо, 61), Фернандес, Нету — Педро (Делап, 75).

Попередження: Армстронг — Кукурелья.