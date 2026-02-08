Англія

Захисник Манчестер Сіті не шкодує, що влітку не перейшов до складу червоних, і вважає свій нинішній шлях єдино правильним.

У центральному матчі 25 туру АПЛ Манчестер Сіті завітає на Енфілд, щоб зустрітися з Ліверпулем. Для захисника містян Марка Геї ця гра матиме особливий підтекст: влітку він був за крок від переходу саме до табору мерсисайдців, але трансфер зірвався в останній момент.

У січні Геї все ж залишив Крістал Пелас, проте обрав Манчестер Сіті, перейшовши за 20 мільйонів фунтів (оскільки у нього закінчувався контракт). Тепер він є гравцем основи команди Пепа Гвардіоли та бореться за титул Прем’єр-ліги.

Напередодні гри Геї зізнався, що не відчуває розчарування через те, як склалися обставини: "Я вже казав у попередніх інтерв'ю: це не зовсім залежало від мене.Це був Божий план, і Божий план повністю втілився в життя. Тож я просто з нетерпінням чекаю на гру проти сильного суперника у чудовій атмосфері. Ми зробимо все можливе, щоб перемогти", — заявив гравець.

Захисник також розповів, що його вразила наполегливість Сіті під час переговорів, і він одразу відчув, що це правильне місце для нього. За його словами, навіть за короткий час на Етіхад він отримав величезний обсяг нових знань від тренерського штабу та партнерів.

Матч проти Ліверпуля є критично важливим для Сіті. Команда Гвардіоли намагається наздогнати лідера чемпіонату — Арсенал, який вже відірвався на 9 очок. Будь-який результат, окрім перемоги на Енфілді, значно ускладнить боротьбу за чемпіонство.