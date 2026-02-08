Англія

Наставник ірисок прокоментував епізод у матчі проти Фулгема.

Головний тренер Евертона команди підбив підсумки непростого поєдинку з Фулгемом (2:1).

Курйозний епізод відбувся за участі Віталія Миколенка, який завершився автоголом. Девід Моєс вирішив підтримати гравця, наголосивши на тому, що провина за цей м'яч лежить не на діях захисника, а на фатальному збігу обставин.

Коментуючи гру, Моєс зазначив, що команді не вистачало гостроти в атаці, а пропущений м'яч став наслідком рикошету, на який було важко зреагувати.

"Думаю, ми не так часто підбиралися до воріт Фулгема і пропустили дещо прикрий гол. Не те щоб він був поганий – воротар зробив чудовий сейв, але потім м’яч відскочив до Миколенко і залетів у власні ворота", — пояснив тренер.

Окрім цього епізоду, спеціаліст проаналізував загальний перебіг матчу. За його словами, команда продемонструвала впевнений старт, однак згодом втратила ініціативу біля власних воріт.

"При цьому, хоча ми й добре розпочали матч, ми все ж дозволили супернику створити одну-дві нагоди", — підсумував Моєс.