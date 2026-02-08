Англія

Англієць оформив хет-трик у ворота Вулвергемптона.

Лондонський Челсі в гостях обіграв Вулвергемтон (3:1) у матчі 25 туру англійської Прем'єр-ліги.

У цьому матчі у складі "синіх" оформленим хет-триком відзначився півзахисник Коул Палмер.

Таким чином, Палмер став першим гравцем в історії чемпіонату Англії, якому вдалося забити три м'ячі за підсумками першого тайму у трьох поєдинках. До цього він оформлював хет-трики в одному таймі проти Евертона та Брайтона.

Також 23-річний англієць став рекордсменом Челсі за кількістю хет-триків в АПЛ. На його рахунку чотири хет-трики за 84 матчі. За цим показником Коул обійшов Френка Лемпарда, Джиммі Флойда Хасселбайнка та Дідьє Дрогба.

Крім цього, Палмер вийшов на третє місце в історії "синіх" за кількістю реалізованих пенальті — на його рахунку 17 спроб. Попереду Лемпард — 41 та Жоржиньо — 19.

Цього сезону Палмер провів 17 матчів, у яких забив вісім голів та віддаль дві гольові передачі.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Вулвергемптон — Челсі.