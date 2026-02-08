Іспанія

Німець відзначив гру молодого іспанця.

Головний тренер каталонської Барселони Гансі Флік висловився після перемоги над Мальоркою (3:0) в матчі 23-го туру Ла Ліги.

«Дуже добре, що Берналь забив перший гол за Барселону. Він повернувся після важкої травми, і сьогодні він провів чудовий день. Я дуже радий за нього.

У першому таймі ми грали надто повільно, не у свій футбол. Друга половина вийшла набагато кращою.

Ми набрали три очки, забили три голи, не пропустили – дуже добрий день. У перерві довелося внести деякі зміни, пов'язані з розташуванням гравців і це в підсумку спрацювало», – сказав Флік.