Нідерланди. Новина

Український захисник вийшов на заміну на 76-й хвилині, а Аякс врятував нічийний результат на 90+3 хвилині.

Футболіст національної збірної України Олександр Зінченко провів перший матч у складі Аякса. В матчі 22-го туру чемпіонату Нідерландів амстердамський клуб зіграв внічию з АЗ Алкмар на виїзді — 1:1.

Зінченко розпочав поєдинок на лаві запасних і вийшов на заміну на 76-й хвилині замість захисника Оуена Вейндала, коли Аякс програвав 0:1. Українець одразу включився у боротьбу, діяв на позиції лівого захисника та заробив штрафний у спірному епізоді. Сайт Flashscore оцінив його гру в 6,5 бала.

Аякс з перших хвилин контролював м’яч і намагався розхитати оборону АЗ, проте гострі моменти виникали рідко. АЗ активно захищався та відповідав поодинокими атаками.

На 52-й хвилині господарі відкрили рахунок: після удару Матео Чавеса м’яч влучив у стійку, а Ваутер Гос реалізував добивання — 1:0. Аякс спробував відповісти, але лише на 90+3 хвилині Кіан Фітц-Джим зрівняв рахунок після подачі Олівера Едвардсена — 1:1.

АЗ — Аякс 1:1

Голи: Гос, 52 (1:0); Фітц-Джим, 90+3 (1:1)

Після цього матчу АЗ Алкмар посідає сьоме місце з 33 очками, а Аякс четверте з 49 балами та перебуває в зоні Ліги Європи.

Аякс наступного туру вдома зіграє проти Сіттарда. Початок зустрічі — 14 лютого о 21:00 за київським часом.