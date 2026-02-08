Англія

Криза на Сент-Джеймс Парк поглиблюється: одна перемога у восьми матчах, невдалі трансфери та тиск трибун.

Поразка від Брентфорда (2:3) стала черговим ударом для Ньюкасла, який нині переживає один із найскладніших періодів під керівництвом Едді Гау. Команда, що ще нещодавно боролася за Лігу чемпіонів, зараз застрягла на 12-му місці в АПЛ, перебуваючи на рівній відстані як від зони єврокубків, так і від зони вильоту.

Матч проти бджіл став квінтесенцією проблем сорок. Героїчний камбек з завдяки голу Бруно змінився розчаруванням вже за лічені хвилини, коли помилка в обороні дозволила гостям вирвати перемогу. Фінальний свисток потонув у гучному свисті трибун, а один із фанатів навіть наблизився до лави запасних з вимогою до тренера розібратися з цим.

Після гри Едді виглядав пригніченим, але відвертим: "Я завжди кажу, що тиск, який я чиню на себе, не може бути більшим... Очевидно, що зараз я недостатньо добре виконую свою роботу. Я маю працювати краще, робити більше та брати на себе повну відповідальність", — заявив наставник.

Корінь проблем Ньюкасла експерти вбачають у провальному літньому трансферному вікні. Клуб витратив понад 250 мільйонів фунтів, проте новачки поки не виправдовують інвестицій. Зокрема, Йоан Вісса, куплений саме у Брентфорда, покинув поле під глузування фанатів, а інші дорогі підписання, як-от Ентоні Еланга чи Нік Волтемейд, не демонструють стабільності.

Легенда клубу Алан Ширер підтримав тренера, переклавши відповідальність на менеджмент та гравців: "Підписання цього літа — окрім Маліка Тіау — були недостатньо хорошими... Вони просто не виправдали витрачені на них кошти, і це завадило Гау", — зазначив Алан.

Попри кризу, роздягальня залишається на боці наставника. Кіран Тріпп'єр, чиї помилки частково призвели до голів Брентфорда, публічно захистив Гау:

"Це не стосується менеджера. Ми беремо на себе відповідальність за виступи. Менеджер дає план, і ми намагаємося його виконати", — наголосив гравець.

Керівництво клубу в особі Девіда Гопкінсона та Росса Вілсона також висловлює підтримку Гау, розуміючи складність перехідного періоду.

Проте статистика невблаганна: Ньюкасл втратив найбільше очок з виграшних позицій у лізі (19), а попереду — важкі випробування в Кубку Англії та Лізі чемпіонів. Часу на виправлення ситуації у Едді залишається все менше.