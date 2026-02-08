Каталонський клуб оголосив склад на поєдинок 23-го туру чемпіонату Іспанії.
Владислав Ванат, getty images
08 лютого 2026, 16:35
З перших хвилин у складі каталонського клубу на поле вийдуть українські легіонери — вінгер Віктор Циганков та форвард Владислав Ванат.
28-річний Циганков у поточному сезоні провів за Жирону 18 матчів у всіх турнірах, у яких відзначився п’ятьма голами та двома результативними передачами. У свою чергу, 24-річний Ванат зіграв 21 поєдинок, забив вісім м’ячів і зробив один асист.
Також до заявки Жирони на цей матч потрапив український голкіпер Владислав Крапивцов, який розпочне зустріч на лаві запасних.
Нагадаємо, поєдинок мав відбутися в суботу, 7 лютого, однак був перенесений з міркувань безпеки та цивільного захисту.
Матч Севілья — Жирона розпочнеться о 17:15 за київським часом.