Англія

Португалець задоволений роботою з англійським фахівцем.

Капітан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш висловився про головного тренера «червоних дияволів» Майкла Карріка. Його слова наводить BBC.

«Це футбол. Все змінюється від матчу до матчу. Керрік прийшов із правильними ідеями, гравці отримали відповідальність та свободу на полі.

Я був впевнений, що він стане чудовим тренером, і він це показує. Сподіваємось, що зможемо допомогти йому ще більше. Ми одне ціле.

Всі розуміють, з яким тиском пов'язана гра за цей клуб, всі розуміють очікування. Майкл знає, що для цього клубу означає перемагати. Це дає команді щось особливе», – сказав Фернандеш.