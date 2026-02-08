Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 25 туру англійської Прем’єр-ліги, у якому зіграють Ліверпуль та Манчестер Сіті.

Ліверпуль та Манчестер Сіті зіграють центральний матч двадцять п'ятого туру англійської Прем'єр-ліги на Енфілді.

Арне Слот використав із перших хвилин той самий перелік виконавців, що й під час гри проти Ньюкасла (4:1).

Хосеп Гвардіола, у порівнянні з перемогою над Ньюкаслом у Кубку ліги (3:1), залучив до стартового складу Доннарумму в рамку воріт, тоді як Геї гратиме в центрі оборони, Сілва та Родрі розташуються в центрі поля, а Голанд очолить атаку.

Ліверпуль: Аліссон — Собослаї, Конате, ван Дейк, Керкез — Мак Аллістер, Гравенберх — Салах, Вірц, Гакпо — Екітіке.

Запасні: Мамардашвілі, Вудмен, Ендо, К’єза, Джонс, Робертсон, Ньоні, Ремзі, Нгумоа.

Манчестер Сіті: Доннарумма — Нунес, Хусанов, Геї, Аїт-Нурі — Сілва, Родрі, О’Райлі — Семеньйо, Голанд, Мармуш.

Запасні: Траффорд, Діаш, Рейндерс, Аке, Шеркі, Гонсалес, Фоден, Аллейн, Льюїс.