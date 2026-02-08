Англія

Голкіпер розкритикував результати команди та визнав, що клуб перебуває у важких умовах, ризикуючи опуститися до зони вильоту.

Після чергової поразки від Манчестер Юнайтед (0:2) воротар Тоттенгема Гульєльмо Вікаріо зробив відверту заяву щодо поточної форми лондонського клубу. Італієць визнав, що загроза боротьби за виживання стає реальною, адже від зони вильоту команду відділяють лише шість очок.

Шпори переживають глибоку кризу під керівництвом Томаса Франка: команда здобула лише дві перемоги в останніх 16 поєдинках і наразі посідає 14-те місце в Прем’єр-лізі. Все залежить від того, як ви дивитеся на речі.

"Реальність така, що з точки зору результатів ми дуже страждаємо. Дві перемоги в останніх 16 іграх — це неприйнятно для такого футбольного клубу. Але ми не повинні забувати, як ми намагаємося підштовхувати себе у важких умовах. Це реальність", — прокоментував ситуацію воротар.

Ситуація ускладнюється тим, що конкуренти знизу — Вест Гем, Лідс та Ноттінгем Форест — почали набирати очки. Попереду на Тоттенгем чекають складні матчі проти Ньюкасла та лідера чемпіонату — Арсенала. Якщо результати не покращаться, Томас Франк ризикує втратити посаду ще до завершення сезону.