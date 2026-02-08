Англія

Команда Олівера Гласнера здобула першу перемогу в АПЛ у 2026 році та піднялася на 13-те місце турнірної таблиці.

У матчі чемпіонату Англії Крістал Пелас здобула важливу перемогу над Брайтоном — 1:0, перервавши 12-матчеву безвиграшну серію та святкуючи перший тріумф в АПЛ у 2026 році.

Команди підійшли до поєдинку в жахливій формі. Брайтон не знав перемог протягом чотирьох турів і опустився на тринадцяте місце, а Крістал Пелас востаннє святкував успіх ще 11 грудня.

Нічого особливо небезпечного у першому таймі не виникало: Брайтон завдав шість ударів, але лише один у площину, а Крістал Пелас мала всього два удари.

Після перерви гості заграли активніше. На 61-й хвилині дебютант Гессан пройшов правим флангом і віддав точний пас на Сарру, який відірвався від захисників і переграв голкіпера Брайтона Вербруггена — 0:1.

На 67-й хвилині Лакруа міг подвоїти перевагу гостей після подачі з кутового, але Вербругген врятував "чайок". Наприкінці матчу Брайтон також мав шанс, коли Ларсен пробивав з дальньої дистанції, але воротар гостей парирував удар.

Брайтон — Крістал Пелес 0:1

Гол: Сарр, 61

Брайтон: Вербрюгген — Кадіоглу, Данк, Боскальї, Де Кейпер (Гомес, 71) — Гоуелл (Велбек, 71), Балеба (Мінте, 71), Гросс — Рюттер (Гіншелвуд, 82), Костулас (О'Райлі, 82), Мітома

Крістал Пелес: Гендерсон — Річардс, Лакруа, Вортон — Муньйос, Г'юз (Камада, 77), Лерма, Мітчелл — Сарр (Джонсон, 88), Піно (Гессан, 56) — Странд Ларсен

Попередження: Гомес — Г'юз, Муньйос, Ларсен