Англія

Капітан МЮ досяг позначки у 200 результативних дій.

У переможному поєдинку проти Тоттенгема на Олд Траффорд півзахисник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш не лише допоміг своїй команді здобути важливі три очки, а й вписав своє ім’я в історію червоних дияволів.

Португалець досяг вражаючого показника у 200 голів та асистів за клуб швидше, ніж такі легенди, як Кріштіану Роналду та Девід Бекхем. Матч завершився з рахунком 2:0 на користь манкуніанців. Рахунок відкрив Мбемо, а фінальну крапку поставив саме Фернандеш, замкнувши передачу Діогу Далота за десять хвилин до кінця гри.

Ця результативна дія стала для Бруну ювілейною — двохсотою у футболці Юнайтед (104 голи та 96 асистів). За даними статистичного порталу Opta, для цього досягнення Фернандешу знадобилося 314 матчів. Швидше за нього цю планку долав лише легендарний Вейн Руні (295 ігор).

Бруну залишив позаду цілу плеяду зірок минулого: Кріштіану Роналду (339 матчів); Девіда Бекхема (393 матчі); Раяна Гіггза (424 матчі); Пола Скоулза (564 матчі).

Нинішній сезон складається для капітана вдало: на його рахунку вже 6 голів та 12 результативних передач у Прем’єр-лізі, що робить його найкращим асистентом чемпіонату на цей момент.

Після матчу Фернандеш також відзначив роботу головного тренера Майкла Карріка, під керівництвом якого команда здобула вже четверту перемогу поспіль і закріпилася на четвертому місці в турнірній таблиці.

"Майкл прийшов з правильною ідеєю — дати гравцям свободу брати на себе відповідальність. Я завжди вірив, що він може стати чудовим менеджером, і зараз він це доводить, — прокоментував гру свого наставника португалець.