Італія

Після серії без голів команда здобула першу перемогу у 2026 році.

Лечче здобув важливу перемогу над Удінезе з рахунком 2:1, перервавши тривалу серію без голів і вирвавшись із зони вильоту. Ключовими моментами стали дебютний гол Омрі Гандельмана та вирішальний штрафний удар Ламека Банди наприкінці матчу.

Команда Еусебіо Ді Франческо перебувала в скрутному становищі після серії з лише двох очок у восьми турах. Особливо гостро відчувалися проблеми в атаці: в останніх дев’яти матчах Лечче забив лише два голи, а Франческо Камарда та Медон Беріша отримали травми.

Незважаючи на кадрові проблеми, команда мала важливі моменти. Валід Чеддіра, який уперше вийшов у стартовому складі, не реалізував шанс після навісу Ріккардо Соттіля.

Переломний момент настав завдяки помилці захисників Удінезе: Єспер Карлстрем не зміг контролювати м’яч, що дозволило Омрі Гандельману забити свій дебютний гол у Серії А.

Удінезе швидко відповів: на 26-й хвилині Умар Соле реалізував пенальті і зрівняв рахунок — 1:1.

Лечче намагався відновити перевагу до кінця матчу: удари Гандельмана та Даніло Вейги були неточними, але на 90-й хвилині Ламек Банда отримав м’яч біля штрафного та блискучим ударом зі штрафного встановив фінальний рахунок — 2:1.

Лечче - Удінезе 2:1

Голи: Гандельман, 5, Банда, 90 - Соле, 26 (пен)

Лечче: Фальконе — Вейга, Гашпар, Габріел, Галло — Гандельман (Зіберт, 90), Рамадані, Кулібалі — П'єротті (Банда, 68), Шеддіра (Штулич, 78), Соттіль (Ндрі, 78)

Удінезе: Окоє — Бертола, Крістенсен, Соле — Ехізібуе (Кабаселе, 86), Міллер (Дзаніоло, 64), Карлстрем, Земура — Атта, Еккеленкамп (Саррага, 86) — Байо (Гує, 64)

Попередження: Банда — Бертола, Гує