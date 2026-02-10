Італія

Наставник римлян відзначив інтенсивність у першому таймі та характер команди після поразки в попередньому турі.

Головний тренер Роми Джан П’єро Гасперіні прокоментував перемогу своєї команди над Кальярі з рахунком 2:0 у матчі Серії А, виділивши гру в першій половині зустрічі як вирішальний фактор успіху.

"Без сумніву, ми провели чудовий поєдинок, особливо це стосується першого тайму, який команда відіграла на високих швидкостях".

Італійський фахівець також наголосив на реакції футболістів після поразки від Удінезе в попередньому турі.

"Минулого туру ми поступилися Удінезе, але гравці продемонстрували твердість духу і змогли гідно відповісти на виклики, показавши при цьому якісну гру".

Гасперіні визнав, що Рома могла вирішити долю матчу раніше, але загалом залишився задоволеним результатом.

"Трохи прикро, що нам не вдалося реалізувати більше моментів і зняти всі питання раніше, але загалом я задоволений результатом", — підсумував наставник римлян.

