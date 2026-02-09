Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, який відбувся 8 лютого 2026 року.

Манчестер Сіті у матчі 25 туру англійської Прем'єр-ліги здобув перемогу над Ліверпулем на полі суперників (2:1).

Команда Хосепа Гвардіоли переважала суперників у першому таймі, але власні моменти не використала, а вже поперерві "червоні" перевернули гру на власну користь.

Зрештою колектив Арне Слота відкрив рахунок розкішним штрафним від Собослаї, але ця перевага протрималась лише 10 хвилин, після чого "містяни" дотиснули суперника в божевільному компенсованому часі.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ліверпуль — Манчестер Сіті у рамках 25-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26:

Ліверпуль — Манчестер Сіті 1:2

Голи: Собослаї, 74 — Сілва, 84, Голанд, 90+3 (пен.)

Ліверпуль: Аліссон — Собослаї, Конате, ван Дейк, Керкез (К'єза, 90+4) — Мак Аллістер, Гравенберх — Салах, Вірц, Гакпо (Джонс, 85) — Екітіке.

Манчестер Сіті: Доннарумма — Нунес, Хусанов (Діаш, 61), Геї, Аїт-Нурі — Сілва, Родрі, О’Райлі — Семеньйо (Аке, 90+4), Голанд, Мармуш (Шеркі, 61).

Попередження: ван Дейк, Аліссон — Мармуш, Геї, Голанд, Сілва

На 90+13-й хвилині був вилучений Домінік Собослаї (Ліверпуль) (грубий фол).