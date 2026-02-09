Англія

Молодий фахівець підписав контракт на два з половиною роки та вже готує команду до найближчого матчу.

Вотфорд офіційно оголосив про призначення Едварда Стілла на посаду головного тренера першої команди. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

35-річний спеціаліст уклав контракт із клубом терміном на два з половиною роки. До цього Стілл працював у Бельгії, де останнім місцем його роботи був Андерлехт, у якому він виконував обов’язки головного тренера.

У тренерській кар’єрі Стілла також значаться Шарлеруа, Ейпен, Кортрейк і Ланс. Новий наставник розпочне роботу з командою негайно та керуватиме Вотфордом уже в найближчому матчі Чемпіоншипа проти Престон Норт Енд, який відбудеться у суботу, 14 лютого.

Раніше Вотфорд припинив співпрацю з Хав’єром Гарсією. Після 31 туру команда посідає 11-те місце в турнірній таблиці Чемпіоншипа.