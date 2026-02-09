Англія

Хоча до завершення сезону ще кілька місяців.

Напередодні Ліверпуль у домашньому матчі 25 туру англійської Прем'єр-ліги поступився Манчестер Сіті.

Ліверпуль — Манчестер Сіті 1:2 Відео голів та огляд матчу АПЛ

Вирішальний м’яч у цій зустрічі забив нападник "містян" Ерлінг Голанд на 90+10 хвилині з пенальті.

Таким чином "червоні" пропустили в компенсований час, і при цьому в підсумку поступились, уже в четверте в поточній кампанії.

Як повідомляють майстри статистики, це змусило команду Арне Слота зрівнятись із низкою інших колективів за цим антирекордним показником.

Ідеться про Вотфорд зразка сезонів-2017/18 та 2021/22, лондонський Вест Гем у кампанії-2021/22 та Саутгемптон-2024/25, які також пропускали за сезон у компенсований час, що в підсумку призводило до поразок, чотири рази.