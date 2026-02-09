Англія

Наставник Манчестер Сіті оцінив шанси в чемпіонській гонці після перемоги над Ліверпулем.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола прокоментував відставання своєї команди від Арсеналу в боротьбі за титул чемпіона Англії після перемоги над Ліверпулем з рахунком 2:1.

Іспанський фахівець визнав, що різниця в очках є значною, але наголосив, що попереду ще багато матчів і непередбачуваних факторів.

"Ми відстаємо на шість очок. Так, це велике відставання, але може статися ще багато, так що краще мати ці три очки".

Гвардіола також підкреслив складність календаря для лідера чемпіонату та можливі проблеми, які можуть вплинути на розклад сил.

"Хтозна, чи вистачить Арсеналу цих шести очок. 13 матчів — це багато, крім того, попереду Кубок Англії, фінал Кубка ліги, у березні відновиться Ліга чемпіонів, травми. Матчі проти команд із зони вильоту — це справжні битви, бо вони боротимуться на повну".

Наставник Манчестер Сіті додав, що його команда має триматися максимально близько до конкурента і чекати на можливі помилки суперника.

"Надолужити відставання дуже складно, але важливо триматися поруч. Все, що ми можемо робити, це дихати Арсеналу у спину, бути поруч і намагатися скористатися помилкою, якщо вона станеться. І нам ще грати проти Арсеналу на нашому полі — звісно, ми хочемо перемогти", — підсумував Пеп Гвардіола.

Раніше Геї прокоментував зрив трансферу в Ліверпуль перед грою на Енфілді.