Англія

Фантастичний сейв голкіпера допоміг Сіті здобути виїзну перемогу над Ліверпулем 2:1.

Манчестер Сіті здобув важливу виїзну перемогу над Ліверпулем – 2:1, завдяки фантастичному сейву італійського голкіпера Джанлуїджі Доннарумми на останніх хвилинах матчу.

Нападник Сіті Ерлінг Голанд не стримав захоплення:

"Подивіться на Джиджіо з неймовірним сейвом від Мака Аллістера! Це просто фантастика. Для мене це показує, чому він найкращий у світі".

"Ми всі знаємо, наскільки важливий кожен момент у таких матчах. Доннарумма врятував нам гру, і це надихає всю команду".

Впевнені дії воротаря дозволяють нападникам, як Голанд, грати на максимумі, додає норвежець:

"Коли в тебе такий голкіпер за спиною, ти можеш грати на повну силу. Джиджіо дає нам відчуття безпеки, і це відчуття дуже важливе".

Легенда англійського футболу Гері Невілл також підкреслив значення Доннарумми у складі команди Пепа Гвардіоли:

"Якщо Манчестер Сіті хоче виграти чемпіонат, їм знадобиться щось справді особливе. Доннарумма, Гвардіола та Голанд – це ті складові, які можуть зробити їх небезпечними для будь-якого суперника".

Джанлуїджі Доннарумма приєднався до Манчестер Сіті минулого літа після тріумфального сезону з ПСЖ. На рахунку італійця 29 матчів за "містян", а також титул чемпіона Європи з Італією у 2021 році.