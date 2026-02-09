Фантастичний сейв голкіпера допоміг Сіті здобути виїзну перемогу над Ліверпулем 2:1.
Ерлінг Голанд та Джанлуїджі Доннарумма, getty images
09 лютого 2026, 20:55
Манчестер Сіті здобув важливу виїзну перемогу над Ліверпулем – 2:1, завдяки фантастичному сейву італійського голкіпера Джанлуїджі Доннарумми на останніх хвилинах матчу.
Нападник Сіті Ерлінг Голанд не стримав захоплення:
"Подивіться на Джиджіо з неймовірним сейвом від Мака Аллістера! Це просто фантастика. Для мене це показує, чому він найкращий у світі".
"Ми всі знаємо, наскільки важливий кожен момент у таких матчах. Доннарумма врятував нам гру, і це надихає всю команду".
Впевнені дії воротаря дозволяють нападникам, як Голанд, грати на максимумі, додає норвежець:
"Коли в тебе такий голкіпер за спиною, ти можеш грати на повну силу. Джиджіо дає нам відчуття безпеки, і це відчуття дуже важливе".
Легенда англійського футболу Гері Невілл також підкреслив значення Доннарумми у складі команди Пепа Гвардіоли:
"Якщо Манчестер Сіті хоче виграти чемпіонат, їм знадобиться щось справді особливе. Доннарумма, Гвардіола та Голанд – це ті складові, які можуть зробити їх небезпечними для будь-якого суперника".
Джанлуїджі Доннарумма приєднався до Манчестер Сіті минулого літа після тріумфального сезону з ПСЖ. На рахунку італійця 29 матчів за "містян", а також титул чемпіона Європи з Італією у 2021 році.