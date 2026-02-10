Ліга чемпіонів

Дизайн фінального м’яча сезону-2025/26 натхненний контрастами та культурною ідентичністю столиці Угорщини.

УЄФА офіційно представила м’яч, яким команди гратимуть у фіналі Ліги чемпіонів сезону-2025/26. Вирішальний матч турніру відбудеться 30 травня на Пушкаш-Арені в Будапешті.

Фінальний м’яч традиційно розроблений компанією Adidas. За інформацією УЄФА, дизайнери надихалися унікальною ідентичністю Будапешта та його історією як об’єднання двох міст — Буди та Пешта.

Концепція поєднує контраст і гармонію: історичну архітектуру та сучасну енергію, класичну елегантність і яскраве нічне життя, що разом створює виразний візуальний стиль для головного матчу європейського футболу.

Наразі відомі пари 1/16 фіналу Ліги чемпіонів, матчі цієї стадії заплановані на 17–18 та 24–25 лютого. Саме через них визначаться команди, які продовжать боротьбу за вихід до фіналу в Будапешті.