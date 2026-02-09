Англія

Важка втрата для лондонців.

Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета висловився про травму півзахисника команди Мікеля Меріно. Його слова наводить BBC.

«Це важкий удар для нас. Меріно привносить у гру команди щось унікальне. Ми маємо підтримати його та переконатися, що він залишається повністю залученим до футболу», — сказав Артета.

Цього сезону Мікель Меріно відіграв за Арсенал 33 матчі, забив шість голів та віддав три результативні передачі.