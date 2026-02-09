Неоднозначне рішення арбітра.
Марк Геї, Getty Images
09 лютого 2026, 13:22
Центральний захисник Манчестер Сіті Марк Геї висловився про фол на Мохамеді Салаху за який він міг отримати червону картку в матчі «містян» проти Ліверпуля. Його слова наводить BBC.
«Червона картка? Можливо. Могла б бути червона, але це залежить не від мене. Це залежить від суддів та ВАР. Якщо вони вирішили, що це жовта – значить це жовта», – сказав Геї.
На 68-й хвилині матчу Геї порушив правила на гравці Ліверпуля біля свого штрафного майданчика. За це головний арбітр Крейг Поусон показав англійцю жовту картку.