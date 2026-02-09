Центральний півзахисник Арсеналу Мікель Меріно, який також неодноразово виходив на позиції форварда, переніс операцію на нозі та поділився новинами щодо свого стану.

29-річний іспанець опублікував фото з лікарні та залишив звернення до вболівальників на своїй сторінці в соціальних мережах.

"Операція зроблена! Я вже ближче до повернення. Величезне дякую всім за ваші повідомлення та підтримку. Це справді дає мені ще більше енергії, щоб подолати виклик. Вперед!", — написав Меріно  в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mikel Merino (@mikelmerino)


Нагадаємо, на початку лютого Меріно зазнав перелому стопи, через що змушений пропустити залишок сезону. Травма стала серйозною втратою для Арсеналу в середині поля.

У поточному сезоні Мікель Меріно провів за лондонський клуб 33 матчі в усіх турнірах, у яких відзначився шістьма забитими м’ячами та трьома результативними передачами.