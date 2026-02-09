Хавбек/форвард Арсеналу подякував уболівальникам за підтримку після хірургічного втручання
Мікель Меріно, Getty Images
09 лютого 2026, 22:55
Центральний півзахисник Арсеналу Мікель Меріно, який також неодноразово виходив на позиції форварда, переніс операцію на нозі та поділився новинами щодо свого стану.
29-річний іспанець опублікував фото з лікарні та залишив звернення до вболівальників на своїй сторінці в соціальних мережах.
"Операція зроблена! Я вже ближче до повернення. Величезне дякую всім за ваші повідомлення та підтримку. Це справді дає мені ще більше енергії, щоб подолати виклик. Вперед!", — написав Меріно в Instagram.
Нагадаємо, на початку лютого Меріно зазнав перелому стопи, через що змушений пропустити залишок сезону. Травма стала серйозною втратою для Арсеналу в середині поля.
У поточному сезоні Мікель Меріно провів за лондонський клуб 33 матчі в усіх турнірах, у яких відзначився шістьма забитими м’ячами та трьома результативними передачами.