Англія

Хавбек/форвард Арсеналу подякував уболівальникам за підтримку після хірургічного втручання

Центральний півзахисник Арсеналу Мікель Меріно, який також неодноразово виходив на позиції форварда, переніс операцію на нозі та поділився новинами щодо свого стану.

29-річний іспанець опублікував фото з лікарні та залишив звернення до вболівальників на своїй сторінці в соціальних мережах.

"Операція зроблена! Я вже ближче до повернення. Величезне дякую всім за ваші повідомлення та підтримку. Це справді дає мені ще більше енергії, щоб подолати виклик. Вперед!", — написав Меріно в Instagram.



Нагадаємо, на початку лютого Меріно зазнав перелому стопи, через що змушений пропустити залишок сезону. Травма стала серйозною втратою для Арсеналу в середині поля.

У поточному сезоні Мікель Меріно провів за лондонський клуб 33 матчі в усіх турнірах, у яких відзначився шістьма забитими м’ячами та трьома результативними передачами.