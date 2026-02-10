Англія

Англійський клуб може заплатити Реалу 40 млн євро за бразильського захисника в разі виходу до Ліги чемпіонів.

Манчестер Юнайтед розглядає можливість підписання центрального захисника мадридського Реала Едера Мілітао та готовий запропонувати за нього близько 40 мільйонів євро.

За інформацією джерела, манкуніанці планують масштабну трансферну кампанію в разі виходу до Ліги чемпіонів наступного сезону, виділивши до 250 мільйонів євро на підсилення складу. Зміцнення оборонної лінії вважається одним із головних пріоритетів клубу.

Наразі Мілітао продовжує відновлення після серйозної травми. Його чинний контракт із Реалом діє до 30 червня 2028 року, що робить можливі переговори складними, але не виключає потенційний трансфер у разі привабливої пропозиції.

Раніше повідомлялось, що Мілітао міг завершити футбольну кар’єру.