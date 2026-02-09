Англія

Цікава заява легенди МЮ.

Колишній капітан Манчестер Юнайтед Гарі Невілл розповів, що керівництво «червоних дияволів» вже шукає нового головного тренера. Його слова наводить Sky Sports.

«Я прямо спитав у клубу: яка офіційна позиція? Вони відповіли, що процес вже розпочався — вони справді розпочали пошуки нового головного тренера. Я вважаю, що це правильно. Дуже добре, що вони це роблять, бо треба бути готовим до всіх сценаріїв. Клуб вже почав спілкуватися з потенційними кандидатами, збирати досьє, аналізувати дані, вдавати, хто може стати наступним тренером.

Але при цьому вони чітко дали зрозуміти: вони не дозволять підштовхнути себе до призначення — незалежно від того, чи будуть у найближчі пару місяців перемоги, нічиї чи поразки. Рішення відкладено на кінець сезону.

Якщо до того моменту Майкл Каррік сам захоче висунути свою кандидатуру… Хоча кілька тижнів тому я, чесно кажучи, навіть сумнівався, чи він скаже «так». Майкл з тих людей, які завжди ставлять інтереси клубу вище за власні. Можливо він не погодиться. А можливо, скаже: «Ні, я почуваюся тут дуже комфортно, збудував чудові стосунки з гравцями, з тренерським штабом — і я хочу поборотися за це місце».

І ось тоді Майкл просто увійде у звичайний процес відбору нарівні з Томасом Тухелем та всіма іншими, хто стане доступним влітку. На мій погляд, це чесно і правильно», — сказав Невілл.

Зазначимо, що під керівництвом Майкла Карріка Манчестер Юнайтед здобув чотири перемоги у чотирьох матчах.