Іспанія

Лідер Барселони поділився станом здоров’я перед півфіналом Кубка Іспанії.

Вінгер Барселони Рафінья розповів про свій фізичний стан після м’язового перенапруження у правому стегні, через яке він пропустив матчі Кубка Іспанії проти Альбасете та поєдинок Ла Ліги з Мальоркою.

Бразилець зазначив, що поступово відновлюється, але поки не може гарантувати участь у найближчому матчі.

"Моє самопочуття покращується, ми відновлюємося крок за кроком. Поки не готовий точно сказати, чи зможу вийти на поле в четвер, потрібно ще трохи почекати".

Футболіст додав, що шанси на повернення є, але все залежить від динаміки відновлення.

"Шанси є, але всі розуміють, наскільки непередбачуваними бувають травми. Я дуже скучив за грою з партнерами", — підкреслив Рафінья.

У найближчий четвер Барселона зіграє на виїзді проти Атлетіко в рамках півфіналу Кубка Іспанії, і участь бразильського вінгера в цьому матчі залишається під питанням.