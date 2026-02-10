Італія

Тренер Роми впевнений, що форвард заб’є багато голів у цьому сезоні.

Головний тренер Роми Джан П’єро Гасперіні високо оцінив виступ Доніелла Малена, який оформив дубль у матчі Серії А проти Кальярі (2:0), та порівняв нападника з легендарним Джанлукою Віаллі.

Італійський фахівець переконаний, що нідерландець стане одним із ключових бомбардирів команди в нинішньому сезоні.

"Я переконаний, що він заб’є купу голів у цьому сезоні, тому ми повинні знати, як правильно віддавати йому передачі, враховуючи його характеристики. У нас є майстерна атака, яку важко стримати, у нього багатий набір якостей".

Гасперіні також пояснив, чому бачить у Малені риси Віаллі, а не інших легендарних нападників.

"Ван Бастен фізично теж був зовсім іншим, але я бачу більше схожості з Віаллі: у його силі, у русі, що дозволяє тікати від опікунів, у діагональних забігах у вільні зони. Загалом, у ньому є щось від Віаллі", — зазначив наставник Роми.

