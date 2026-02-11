СЕРЕДА, 11 ЛЮТОГО, 21:30 ▪️ ЕТІХАД СТЕДІУМ, МАНЧЕСТЕР ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ПОЛ ТІРНІ ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Перемога на вихідних над Ліверпулем у надважливому матчі стала для Манчестер Сіті не просто трьома очками, а справжнім психологічним імпульсом. Програючи по ходу матчу, "містяни" зуміли вирвати перемогу завдяки голам Бернарду Сілви та Ерлінга Голанда наприкінці зустрічі, нагадавши всім, що їх не варто списувати з чемпіонських перегонів (жартів про суддівство тут не буде).

На власному полі команда Гвардіоли виглядає особливо переконливо: серія без поразок, стабільна результативність і вміння контролювати темп гри. Сіті в середньому забиває понад два м’ячі за матч у чемпіонаті, пропускаючи менше одного — баланс, який робить господарів фаворитом практично в кожному домашньому поєдинку. Повернення Рубена Діаша після паузи має додати надійності обороні, де стабільно виглядає новачок команди Марк Геї.

Фулгем під керівництвом Марку Сілви продовжує залишатися командою з чітким ігровим обличчям і реальними амбіціями поборотися за єврокубки. Втім, останні результати не додають оптимізму: три поразки в чотирьох матчах, серед яких і нещодавній невдалий візит до Манчестера, оголили проблеми в обороні, особливо в гостьових іграх.

При цьому "дачники" здатні створювати загрозу будь-якому супернику. Гаррі Вілсон залишається ключовою фігурою в атаці, Рауль Хіменес стабільно знаходить свої моменти, а Самуель Чуквуезе вже довів, що вміє карати Манчестер Сіті за найменші помилки. Інтриги додає й можливий вихід на поле Оскара Бобба — колишнього гравця академії "містян", який нещодавно приєднався до лондонського клубу. У першому колі команди влаштували справжнє шоу 5:4, яке буде дуже важко переплюнути, але інтересу до цього протистояння через це не меншає.