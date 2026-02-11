Football.ua представляє прев'ю матчу 26-го туру англійської Прем’єр-ліги, який пройде 11 лютого та розпочнеться о 21:30.
Манчестер Сіті — Фулгем, Getty Images
11 лютого 2026, 07:40
У 26-му турі англійської Прем’єр-ліги Манчестер Сіті прийматиме Фулгем — матч, який може суттєво вплинути на перебіг чемпіонських перегонів і водночас на боротьбу за єврокубкові місця. Після драматичної перемоги на Енфілді команда Пепа Гвардіоли повертається на Етіхад із чіткою метою — скоротити відставання від лідера та посилити тиск на Арсенал.
МАНЧЕСТЕР СІТІ — ФУЛГЕМ
СЕРЕДА, 11 ЛЮТОГО, 21:30 ▪️ ЕТІХАД СТЕДІУМ, МАНЧЕСТЕР ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ПОЛ ТІРНІ ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS
Перемога на вихідних над Ліверпулем у надважливому матчі стала для Манчестер Сіті не просто трьома очками, а справжнім психологічним імпульсом. Програючи по ходу матчу, "містяни" зуміли вирвати перемогу завдяки голам Бернарду Сілви та Ерлінга Голанда наприкінці зустрічі, нагадавши всім, що їх не варто списувати з чемпіонських перегонів (жартів про суддівство тут не буде).
На власному полі команда Гвардіоли виглядає особливо переконливо: серія без поразок, стабільна результативність і вміння контролювати темп гри. Сіті в середньому забиває понад два м’ячі за матч у чемпіонаті, пропускаючи менше одного — баланс, який робить господарів фаворитом практично в кожному домашньому поєдинку. Повернення Рубена Діаша після паузи має додати надійності обороні, де стабільно виглядає новачок команди Марк Геї.
Фулгем під керівництвом Марку Сілви продовжує залишатися командою з чітким ігровим обличчям і реальними амбіціями поборотися за єврокубки. Втім, останні результати не додають оптимізму: три поразки в чотирьох матчах, серед яких і нещодавній невдалий візит до Манчестера, оголили проблеми в обороні, особливо в гостьових іграх.
При цьому "дачники" здатні створювати загрозу будь-якому супернику. Гаррі Вілсон залишається ключовою фігурою в атаці, Рауль Хіменес стабільно знаходить свої моменти, а Самуель Чуквуезе вже довів, що вміє карати Манчестер Сіті за найменші помилки. Інтриги додає й можливий вихід на поле Оскара Бобба — колишнього гравця академії "містян", який нещодавно приєднався до лондонського клубу. У першому колі команди влаштували справжнє шоу 5:4, яке буде дуже важко переплюнути, але інтересу до цього протистояння через це не меншає.
За версією букмекерів, сьогодні більше шансів на успіх мають підопічні Пепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті в основний час пропонується коефіцієнт 1.35, тоді як потенційний успіх Фулгема оцінюється показником 7.50. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 5.33.
📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
МАНЧЕСТЕР СІТІ : Доннарумма — Нунеш, Діаш, Геї, Аїт-Нурі — Родрі — Семеньйо, Бернарду, О’Райлі — Голанд, Мармуш
ФУЛГЕМ : Лено — Кастань, Андерсен, Куенка, Сессеньйон — Івобі, Берге — Вілсон, Сміт-Роу, Чуквуезе — Хіменес
⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ
📊 ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 2:0