СЕРЕДА, 11 ЛЮТОГО, 22:15 ▪️ СТЕДІУМ ОФ ЛАЙТ, САНДЕРЛЕНД ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРІС КАВАНА ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Підопічні Режиса Ле Брі повертаються додому після болісної поразки від Арсеналу (0:3), яка дещо зіпсувала загальну картину сезону. Наразі Сандерленд посідає дев’яте місце в таблиці, демонструючи нестабільні результати, однак розгром у Лондоні виглядав радше винятком, ніж правилом. Команда, що стала однією з головних приємних сенсацій сезону, здатна швидко реагувати на невдачі й уже не раз доводила це по ходу кампанії.

Особливу увагу варто звернути на домашні матчі "чорних котів". Сандерленд залишається єдиним клубом ліги, який досі не зазнав жодної поразки на власному стадіоні. Стедіум оф Лайт став справжньою фортецею: структурована гра, терпіння без м’яча та вміння тримати удар дозволяють господарям залишатися конкурентними навіть проти фаворитів. Не дивно, що велика кількість нічиїх лише підкреслює їхню здатність нав’язувати боротьбу.

Команда Арне Слота приїжджає до Сандерленда після драматичної поразки від Манчестер Сіті, коли, ведучи в рахунку, "червоні" пропустили двічі наприкінці матчу. Ця невдача стала черговим ударом по амбіціях Ліверпуля у боротьбі за місце в Лізі чемпіонів. Після серії з 13 матчів без поразок у всіх турнірах мерсісайдці програли двічі в чотирьох останніх зустрічах, що лише посилило тиск.

Попри солідну результативність, проблеми в обороні залишаються ахіллесовою п’ятою Ліверпуля, особливо на виїзді. Чинні чемпіони багато контролюють м’яч, але часто залишають простір для контратак. Історія очних зустрічей із Сандерлендом підтверджує: навіть за територіальної переваги "червоні" нерідко зіштовхуються з труднощами, а матчі виходять максимально щільними за рахунком.