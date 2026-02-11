Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, який відбувся 10 лютого 2026 року.

Лондонський Тоттенгем у матчі 26 туру англійської Прем'єр-ліги на своєму полі поступився Ньюкаслу (1:2).

Команда Томаса Франка поступалась за грою суперникам уже в першому таймі домашнього поєдинку, і зрештою пропустила незадовго до перерви.

І хоча "шпорам" удалось вирівняти становище на початку другої половини, вони одразу ж тоді пропустили й другий м’яч.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Тоттенгем — Ньюкасл Юнайтед у рамках 26-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26:

Тоттенгем — Ньюкасл Юнайтед 1:2

Голи: Грей, 64 — Тіав, 45+5, Ремзі, 68

Тоттенгем: Вікаріо — Грей, Дрегушін, ван де Вен, Спенс — Галлагер (Коло Муані, 70), Біссума (Палінья, 46), Сарр — Одобер (Тель, 35), Соланке, Сімонс

Ньюкасл Юнайтед: Поуп — Тріпп'єр, Тіав, Ботман, Берн — Ремзі (Тоналі, 75), Гімараес (Голл, 90), Віллок (Осула, 88) — Еланга (Мерфі, 75), Гордон (Вольтемаде, 88), Барнс

Попередження: Сарр, Спенс, Сімонс — Берн, Гімараес