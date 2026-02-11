Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, який відбувся 10 лютого 2026 року.

Лондонський Вест Гем у матчі 26 туру англійської Прем'єр-ліги на своєму полі зіграв унічию проти Манчестер Юнайтед (1:1).

Команда Майкла Карріка провалила гру, відому у вболівальницьких колах, як "останній крок до перукарні" для одного з фанатів "Червоних дияволів".

"Молотобійці" забили на початку другого тайму та не надто давали атаці суперників розвернутись, тож гості змогли розраховувати лише на порятунок у компенсований час.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Вест Гем — Манчестер Юнайтед у рамках 26-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26:

Вест Гем — Манчестер Юнайтед 1:1

Голи: Соучек, 50 — Шешко, 90+6

Вест Гем: Германсен — Ван-Біссака, Дісасі, Мавропанос, Діуф (Магасса, 80) — Магасса,— Боуен (Вокер-Пітерс, 90), Соучек (Боуен, 50), Поттс (Скарлз, 80), Саммервіллл (Траоре, 89) — М. Фернандеш — Кастельянос (Вілсон, 69).

Манчестер Юнайтед: Ламменс — Далот (Зіркзе, 82), Магвайр (Йоро, 68), Л. Мартінес, Шоу — Мейну, Каземіро — Діалло, Б. Фернандеш, Кунья (Шешко, 68) — Мбемо.

Попередження: М. Фернандеш — Далот