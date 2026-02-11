Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, який відбувся 10 лютого 2026 року.

Лондонський Челсі у матчі 26 туру англійської Прем'єр-ліги на своєму полі зіграв унічию проти Лідса (2:2).

Команда Ліама Росеньйора мала комфортну перевагу в два м’ячі над суперниками вже за підсумками години ігрового часу.

Однак у підсумку "пенсіонери" нівелювали цей гандикап одразу двома грубими помилками в обороні за наступні 15 хвилин та втратили залікові бали.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Челсі — Лідс Юнайтед у рамках 26-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26:

Челсі — Лідс Юнайтед 2:2

Голи: Педро, 24, Палмер, 58 (пен) — Нмеча, 67 (пен), Окафор, 73

Челсі: Санчес — Гюсто, Ачімпонг (Фофана, 79), Чалоба, Кукурелья (Гато, 46) — Кайседо, Сантос (Делап, 79) — Палмер, Фернандес, Естеван (Нету, 64) — Педро

Лідс Юнайтед: Дарлоу — Родон, Борно (Окафор, 55), Бійол — Джастін, Ампаду, Груєв, Гудмундссон — Богл, Ааронсон (Лонгстафф, 90) — Нмеча (Джеймс, 82)

Попередження: Гюсто, Ачімпонг, Палмер — Гудмундссон, Борно, Джастін, Лонгстафф