Football.ua представляє прев'ю першої частини протистояння між Атлетіком та Реал Сосьєдад, що відбудеться на стадіоні Сан-Мамес.

Баскське протистояння знову опиняється в центрі уваги іспанського футболу. Цього разу Атлетік Більбао та Реал Сосьєдад зійдуться в першому матчі півфіналу Кубка Іспанії, де на кону стоїть омріяна путівка до фіналу.

Атлетік Більбао — Реал Сосьєдад

Середа, 11 лютого, 22:00, стадіон Естадіо Сан-Мамес, Більбао

Перший матч 1/2 фіналу Кубка Іспанії

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Атлетік підходить до цієї зустрічі в піднесеному настрої після перемоги над Леванте (4:2) у чемпіонаті. Проте шлях "левів" у нинішньому розіграші Кубка був тернистим: драматична перемога над Валенсією у чвертьфіналі (2:1) була вирвана лише на шостій доданій хвилині завдяки голу Іньякі Вільямса. До цього підопічним Ернесто Вальверде довелося пройти через додатковий час із Леонесою та мінімально здолати Оуренсе. Попри певні труднощі в Ла Лізі, де Більбао посідає 10-те місце, Кубок залишається для клубу пріоритетом. "Леви" є другими за кількістю перемог у цьому турнірі (24 титули) і захищають статус чинного володаря трофея. Проте оборона команди викликає занепокоєння: Атлетік не може втримати свої ворота "сухими" вже протягом 11 матчів поспіль.

Реал Сосьєдад, своєю чергою, демонструє вражаючу стабільність, не програючи вже 10 поєдинків в усіх турнірах. Під керівництвом Пеллегріно Матараццо "біло-блакитні" набрали чудову форму, вигравши чотири з п’яти останніх матчів. У Кубку шлях Сан-Себастьяна також був непростим — перемога над Алавесом (3:2) та серія пенальті в поєдинку з Осасуною. На відміну від суперника, Сосьєдад вигравав цей трофей лише двічі в історії, тож мотивація знову зіграти у фіналі є надвисокою. Остання зустріч цих команд у чемпіонаті завершилася нічиєю 1:1, де Більбао врятувався лише на 88-й хвилині, що лише підкреслює безкомпромісність цього дербі.

Кадрова ситуація в обох таборах є складною. Атлетік не зможе розраховувати на травмованих Беренгера та Вівіана, а Юрі Берчіче та Паредес також поза грою. У Реал Сосьєдад серйозною втратою став Лука Сучич, а також відсутність Такефуси Кубо та арсена захаряна через травми.

Орієнтовні склади

Атлетік Більбао: Сімон — Горосабель, Паредес, Лапорт, Лекуе — Руїс де Галаррета, Гаурегізар — Серрано, Гурусета, І. Вільямс, Н. Вільямс.

Реал Сосьєдад: Реміро — Гомес, Чалета-Цар, Субельдія, Одріосола — Туррієнтес, Солер, Горрочатегі, Марін — Оярсабаль, Гедеш.

Не зіграють: Беренгер, Вівіан, Егілус, Берчіче, Прадос, Саннаді (Атлетік Більбао) — Сучич, Марреро, Захарян, Барренечеа, Кубо (Реал Сосьєдад).

Поточна форма

Очні зустрічі