Німеччина

Команди не визначили сильнішого за 120 хвилин, а у післяматчевій серії точнішими були гості.

Герта Берлін завершила виступи в Кубку Німеччини на стадії чвертьфіналу, поступившись Фрайбургу у серії пенальті. Основний та додатковий час матчу завершився внічию 1:1, а в післяматчевій лотереї успіх був на боці гостей — 5:4.

У першому таймі команди діяли обережно, зосередившись на боротьбі в центрі поля. Герта навіть відзначилася голом на 7-й хвилині зусиллями Фабіана Реезе, однак після перегляду VAR взяття воріт було скасоване через офсайд. До перерви Фрайбург створив кілька небезпечних моментів, але Ернст упевнено діяв у воротах берлінців.

Рахунок було відкрито вже в додатковий час. На 96-й хвилині Юїто Сузукі скористався помилкою захисту Герти та точно пробив з близької відстані, вивівши Фрайбург уперед. Проте господарі зуміли відігратися: на 104-й хвилині Фабіан Реезе завдав ефектного удару з-за меж штрафного майданчика і зрівняв рахунок після передачі Пауля Сегуїна.

Переможець протистояння визначався у серії пенальті. Вирішальним став момент, коли Паскаль Клеменс не зумів переграти Флоріана Мюллера — голкіпер Фрайбурга парирував його удар. Одразу після цього Юїто Сузукі холоднокровно реалізував свій пенальті та приніс Фрайбургу путівку до півфіналу турніру.

Герта Берлін — Фрайбург* 1:1 (пен. 4:5)

Голи: Реезе, 104 — Сузукі, 96