Завершилася 1448 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸  У Раду подали законопроєкт про відстрочку для військових "контракту 18-24". До Верховної Ради подали доопрацьований законопроєкт про право на відстрочку від мобілізації на рік для військових, що завершили службу за "контрактом 18-24".

"Ми маємо дотриматися обіцянки. Розраховуємо на підтримку народних депутатів. Такі інструменти підвищують довіру до системи комплектування та держави, допомагають будувати сучасну професійну армію, де служба — це усвідомлений вибір", — заявив міністр оборони Михайло Федоров.

🔸 Україна піднялась на одне місце в Індексі сприйняття корупції порівняно з минулим роком.

🔸 Замах на генерала Алексєєва в Москві: ФСБ затримала ще одного чоловіка — сина іншого підозрюваного.

🔸 Кадиров назвав "вкидом" інформацію про аварію його сина та згадав про ШІ.

🔸 НАБУ звинуватило "один із правоохоронних органів" у встановленні «прослушки» вдома в однієї з детективок справи "Мідас".

🔸 Україна створила свою власну лазерну ППО, — The Atlantic. Вона стане частиною "щита ППО", який також включатиме дрони‑перехоплювачі, нові ракети та роботизовані системи для боротьби з "Шахедами"

🔸 Сили Оборони мають "певні успіхи" на Гуляйпільському напрямку, заявив командир 1 ОШП ім. Дмитра Коцюбайла. За його словами, всю інформацію поки що не можна озвучувати, оскільки операція триває.

Підбірка новин: hromadske

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)


Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.

З початку доби відбулося 108 бойових зіткнень.

Противник завдав 67 авіаційних ударів, скинувши 192 керовані авіабомби. Крім того, застосував для ураження 3230 дронів-камікадзе та здійснив 2344 обстріли населених пунктів та позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог завдав 5 авіаударів, скинув 14 авіабомб, здійснив 75 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Приліпка. Українські підрозділи відбили три атаки.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Лиманському напрямку українські воїни зупинили п’ять атак у напрямку населених пунктів Ставки, Дробишеве, Зарічне, Діброва.

На Слов’янському напрямку наші оборонці відбивали п’ять спроб окупантів просунутися вперед у районах Закітного, Різниківки та в напрямку Озерного. Два боєзіткнення тривають.

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні дев’ять разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Костянтинівка, Щербинівка, Русин Яр, Яблунівка та у бік Новопавлівки.

На Покровському напрямку ворог здійснив 30 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Котлине, Покровськ, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Філія та у бік населених пунктів Новий Донбас й Гришине. У деяких локаціях бої досі тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 33 окупанти та поранили 32; знищили 63 безпілотні літальні апарати, три квадроцикли, шість одиниць автомобільного транспорту, три одиниці спеціальної техніки, три укриття особового складу, також уражено танк, дві артилерійські системи, 11 одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки, одну гармату, один пункт управління БпЛА та 16 укриттів особового складу противника.

На Олександрівському напрямку українські підрозділи зупинили дві атаки окупантів, у бік Іванівки та Зеленого Гаю. Авіаудару зазнало Братське.

На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбивали 12 атак окупантів, у районах Добропілля, Гуляйполя, Рибного, Лугівського та в напрямку Залізничного. Крім того, ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Гірке, Терсянка, Долинка, Гуляйпільське та Верхня Терса. Два боєзіткнення ще триває.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаударів по населених пунктах Веселянка, Комишуваха, Запорожець, Козацьке.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Бажаю здоров’я, шановні українці!

Сьогодні була тривала розмова з військовими – Головнокомандувач, керівник Генштабу, міністр оборони України. Багато змін відбувається зараз у роботі протиповітряної оборони: в окремих регіонах фактично повністю перебудовується те, як працюють команди – перехоплювачі, мобільні вогневі групи, весь компонент малої протиповітряної оборони. Але це тільки один із тих елементів захисту, які потребують змін, зміни будуть. Це стосується також контролю за забезпеченням фронту дронами, зброєю, найголовніше – особовим складом. Саме люди – це ключове питання: тренування, а також реальне поповнення бригад. Міністр оборони України разом із військовим командуванням готуються і готують відповідні рішення – те, що посилить Україну й зможе вирішити наявні проблеми. Деталі зараз робити публічними зарано. Коли рішення будуть напрацьовані на сто відсотків, Міністерство оборони України, наша армія представлять деталі всьому суспільству.

Ми готуємося до двох системних безпекових подій, які будуть на цьому тижні. Перше – формат міністрів оборони держав, які з Україною. Будуть нові пакети підтримки для нашого захисту. Другий формат – це Мюнхенська безпекова конференція. Україна братиме участь у її роботі, важливо, щоб сигнали України були почуті Європою, були почуті Америкою, всіма нашими партнерами. Я впевнений, так і буде. Більше спільної активності заради безпеки нам потрібно. Більше спільних виробництв, більше сучасних розробок і, звісно, більше координації. Якщо європейці порізно, багато хто у світі грає проти Європи. Всім нам у Європі потрібна єдність. Саме на це працюємо.

Я хочу подякувати всім державам, хочу подякувати кожному лідеру, кожному народу, які зараз допомагають українській енергетиці – нашим містам, нашим громадам, відновленню після російських ударів. У частині наших регіонів фактично постійно триває відновлення – постійно російські удари, і постійно наші люди повертають світло, повертають енергетику в роботу. Я хочу подякувати кожному, хто працює заради українців, заради світла для наших людей.

Сьогодні в трьох регіонах була найскладніша ситуація з постачанням електрики. Це Харківщина, це Полтавщина, Суми й область. Специфічна проблематика в частині Одеської області – більше на півдні області, де багато будинків з електроопаленням і справді рідко буває така холодна зима, як цими тижнями. Місцева, обласна влада, урядовці мають ресурс, щоб допомогти людям, треба, щоб у кожній громаді це було відчутно. І досі одна з найбільш проблемних ситуацій у столиці – значна кількість будинків без тепла, і я дякую ДСНС України, нашим енергетикам, усім, хто виконує те, про що ми домовлялися на селекторах, щоб у кожного будинку, який залишився без тепла, був достатній доступ до електрики. Це принципова річ, я прошу місцеву владу, всі служби реально це перевіряти постійно. Такий же підхід повинен діяти і в інших містах і громадах. На жаль, є випадки, коли про проблеми немає повних звітів, багато часу втрачається. Розбирали сьогодні такі ситуації в Києві, в Охтирці, у Кривому. Кожен керівник громади, усі відповідальні служби повинні приділяти реальну увагу тому, що відбувається з будинками в громадах, із мережами, із виконанням обов’язкових рішень на допомогу людям. На всіх рівнях перевіряємо. Відповідальність буде персональною.

Я дякую всім, хто б’ється заради нашої держави, як заради самого себе. Я дякую всім, хто з Україною!

Слава Україні!

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!