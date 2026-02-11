Завершилася 1448 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸 У Раду подали законопроєкт про відстрочку для військових "контракту 18-24". До Верховної Ради подали доопрацьований законопроєкт про право на відстрочку від мобілізації на рік для військових, що завершили службу за "контрактом 18-24".

"Ми маємо дотриматися обіцянки. Розраховуємо на підтримку народних депутатів. Такі інструменти підвищують довіру до системи комплектування та держави, допомагають будувати сучасну професійну армію, де служба — це усвідомлений вибір", — заявив міністр оборони Михайло Федоров.

🔸 Україна піднялась на одне місце в Індексі сприйняття корупції порівняно з минулим роком.

🔸 Замах на генерала Алексєєва в Москві: ФСБ затримала ще одного чоловіка — сина іншого підозрюваного.

🔸 Кадиров назвав "вкидом" інформацію про аварію його сина та згадав про ШІ.

🔸 НАБУ звинуватило "один із правоохоронних органів" у встановленні «прослушки» вдома в однієї з детективок справи "Мідас".

🔸 Україна створила свою власну лазерну ППО, — The Atlantic. Вона стане частиною "щита ППО", який також включатиме дрони‑перехоплювачі, нові ракети та роботизовані системи для боротьби з "Шахедами"

🔸 Сили Оборони мають "певні успіхи" на Гуляйпільському напрямку, заявив командир 1 ОШП ім. Дмитра Коцюбайла. За його словами, всю інформацію поки що не можна озвучувати, оскільки операція триває.

Підбірка новин: hromadske

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)



Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. З початку доби відбулося 108 бойових зіткнень. Противник завдав 67 авіаційних ударів, скинувши 192 керовані авіабомби. Крім того, застосував для ураження 3230 дронів-камікадзе та здійснив 2344 обстріли населених пунктів та позицій наших військ. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог завдав 5 авіаударів, скинув 14 авіабомб, здійснив 75 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку противник штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Приліпка. Українські підрозділи відбили три атаки. На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На Лиманському напрямку українські воїни зупинили п’ять атак у напрямку населених пунктів Ставки, Дробишеве, Зарічне, Діброва. На Слов’янському напрямку наші оборонці відбивали п’ять спроб окупантів просунутися вперед у районах Закітного, Різниківки та в напрямку Озерного. Два боєзіткнення тривають. На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні дев’ять разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Костянтинівка, Щербинівка, Русин Яр, Яблунівка та у бік Новопавлівки. На Покровському напрямку ворог здійснив 30 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Котлине, Покровськ, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Філія та у бік населених пунктів Новий Донбас й Гришине. У деяких локаціях бої досі тривають. За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 33 окупанти та поранили 32; знищили 63 безпілотні літальні апарати, три квадроцикли, шість одиниць автомобільного транспорту, три одиниці спеціальної техніки, три укриття особового складу, також уражено танк, дві артилерійські системи, 11 одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки, одну гармату, один пункт управління БпЛА та 16 укриттів особового складу противника. На Олександрівському напрямку українські підрозділи зупинили дві атаки окупантів, у бік Іванівки та Зеленого Гаю. Авіаудару зазнало Братське. На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбивали 12 атак окупантів, у районах Добропілля, Гуляйполя, Рибного, Лугівського та в напрямку Залізничного. Крім того, ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Гірке, Терсянка, Долинка, Гуляйпільське та Верхня Терса. Два боєзіткнення ще триває. На Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаударів по населених пунктах Веселянка, Комишуваха, Запорожець, Козацьке.