Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Саму Агехова порвав хрести та пропустить Мундіаль.

Мрії 21-річного нападника Саму Агехова зіграти на Чемпіонаті світу-2026 у США, Канаді та Мексиці розбиті. Гравець отримав розрив передньої хрестоподібної зв’язк, що вимагатиме тривалого відновлення — ймовірно, близько року.

Інцидент стався у понеділок під час центрального матчу чемпіонату Португалії проти лісабонського Спортинга (1:1). Форвард був замінений у перерві, а згодом клуб підтвердив найгірші побоювання.

"Саму, який був замінений у перерві матчу проти Спортинга, отримав розтягнення правого коліна з пошкодженням передньої хрестоподібної зв'язки. Найближчими днями гравець пройде повторне обстеження медичним департаментом ФК Порту", — йдеться у офіційній заяві драконів.

Для збірної Іспанії це серйозна втрата. Саму проводив феноменальний сезон, забивши 20 голів у всіх турнірах (загалом 47 голів у 77 матчах за Порту). Хоча він не був гарантованим гравцем стартового складу, його розглядали як ключову опцію підсилення атаки на майбутньому турнірі.

Тепер Луїс де ла Фуенте змушений шукати альтернативи. Основним нападником залишається Мікель Оярсабаль із Реал Сосьєдада, але глибина складу постраждала. Серед можливих варіантів заміни розглядаються ветеран Альваро Мората, Борха Іглесіас (Сельта) та Хорхе де Фрутос (Райо Вальєкано).

Також, невідомо чи встигне відновитися хавбек/форвард Арсеналу Меріно. Нагадаємо, нещодавно іспанець переніс операцію на стопі.