Два сезони й цей іноземний керманич в історії клубу не протримався.

Французький Марсель переживає наслідки найбільшої поразки в Le Classique на полі французького Парі Сен-Жермен.

ПСЖ — Марсель 5:0 Відео голів та огляд матчу Ліги 1

Керівництво "провансальців" пробачало тренерському штабу італійського фахівця Роберто Де Дзербі різноманітні невдачі до цього.

Але не подібну ганьбу — уночі поміж 10 та 11 лютого клуб оголосив про звільнення 46-річного керманича.

Відбулась зустріч поміж власником Марселя Франком Маккортом, президентом Пабло Лонгорією, спортивним директором Мехді Бенатья та власне Де Дзербі, за підсумком якої сторони вирішили розійтись за обопільною згодою.

Нагадаємо, що італієць долучився до клубу влітку 2024 року та фінішував другим у минулому розіграші Ліги 1, тоді як зараз "провансальці" йдуть четвертими з відставанням у 12 очок від того-таки ПСЖ.