Франція

Італієць продовжив загалом невтішну традицію іноземців у клубі.

Французький Марсель оголосив про відхід італійського головного тренера Роберто Де Дзербі.

Рішення завершити відносини сторони оголосили на тлі ганебної поразки "провансальців" у Le Classique проти Парі Сен-Жермен минулими вихідними (0:5), яка стала найбільшою в історії для учасників головного двобою Франції.

Однак Де Дзербі — не перший тренер Марселя, якого звільнили саме за підсумками невдачі в грі проти "червоно-синіх".

Останнім перед італійцем у листопаді 2001 року був хорватський фахівець Томислав Івич.

При цьому Марсель від початку XXI століття переживатиме 32 зміну головного тренера, уключно з тимчасовими керманичами — це більше, ніж у будь-якого іншого клубу вищого дивізіону Франції за аналогічний період.

Також цікавим фактом є те, що за часи правління президента клубу Пабло Лонгорії жоден тренер не провів два повних сезони на чолі клубу.

А останнім іноземцем, якому вдавалось затриматись на такий термін, був італієць угорського походження Джузеппе Дзіліцці (Йожеф Зіліші) ще в 1947-49 роках.