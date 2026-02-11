Англія

Інтерес до хавбека збірної Англії зростає на тлі ризику вильоту Ноттінгем Форест з АПЛ.

Атакуючий півзахисник Ноттінгем Форест Морган Гіббс-Вайт може залишити клуб у літнє трансферне вікно.

Як повідомляє TEAMtalk, серйозний інтерес до 26-річного англійського хавбека проявляє Астон Вілла, яка уважно стежить за ситуацією довкола англійця.

Гіббс-Вайт проводить черговий стабільний сезон у Прем’єр-лізі, записавши на свій рахунок п’ять голів у 22 матчах. Він залишається ключовою фігурою у побудові гри команди, демонструючи креативність та лідерські якості. Водночас турнірне становище Ноттінгем Форест викликає занепокоєння: після 25 турів команда має 26 очок і посідає 17-те місце, лише на крок від зони вильоту.

Минулого літа клуб продовжив контракт із гравцем до 2028 року на рекордних для себе фінансових умовах. Це сталося після того, як Тоттенгем активував клаусулу у розмірі 60 мільйонів фунтів, однак футболіст вирішив залишитися на Сіті Граунд. Попри це, фінансові обмеження та правила прибутковості й сталого розвитку можуть змусити керівництво розглянути вигідну пропозицію.

За інформацією джерела, у разі вильоту Ноттінгем Форест інтерес до Гіббса-Вайта з боку клубів АПЛ значно зросте, а його відхід стане майже неминучим. Астон Вілла, яка під керівництвом Унаї Емері веде боротьбу за єврокубкові місця, розглядає хавбека як ідеальне підсилення.

Орієнтовна сума потенційного трансферу може скласти 65-70 мільйонів фунтів. Крім того, інтерес до футболіста зберігає і Тоттенгем, який уже намагався підписати його раніше.