▪️Зеленський доручив командувачу Повітряних сил, Міненерго та Міноборони опрацювати рішення для посилення захисту обʼєктів інфраструктури.

▪️Верховна Рада ухвалила закон про встановлення щоденної загальнонаціональної хвилини мовчання на законодавчому рівні.

▪️ВР підтримала відстрочку на рік для чоловіків, що завершили "контракт 18–24".

▪️росія досі не погодилася на пропозицію США щодо нового енергетичного перемир'я — Зеленський.

▪️ У ЦВК прокоментували статтю Financial Times про те, що Зеленський нібито має намір оголосити план щодо проведення президентських виборів і референдуму 24 лютого — в день роковин повномасштабного вторгнення рф. Там заявили, що за чинної нормативно-правової бази будь-які виборчі процеси та референдуми можливі лише після скасування або припинення воєнного стану, а нових документів щодо організації та проведення повоєнного голосування до ЦВК не надходило.

▪️ На Харківщині оголосили надзвичайну ситуацію регіонального рівня через російські атаки по критичній енергоінфраструктурі.

▪️Рада схвалила примусову евакуацію дітей без згоди батьків із територій активних бойових дій.

На Гуляйпільському напрямку окупанти атакували 15 разів – у районах Гуляйполя, Добропілля, Дорожнянки та у бік Залізничного, Цвіткового. У деяких локаціях бої тривають дотепер. Ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Верхня Терса, Гуляйпільське, Любицьке, Лісне, Воздвижівка, Чарівне, Гірке, Барвінівка.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 36 окупантів та поранили 25; знищили 41 безпілотний літальний апарат, одну артилерійську систему, три одиниці автомобільного транспорту, п’ять одиниць спеціальної техніки, також уражено п’ять артилерійських систем, два пункти управління БпЛА, три одиниці автомобільної техніки та 18 укриттів особового складу противника.

На Слов’янському напрямку наші оборонці відбили десять спроб окупантів просунутися вперед, у районі населеного пункту Дронівка та у бік Закітного, Рай-Олександрівки, Платонівки. Ще одне боєзіткнення в даний час не завершено.

На Лиманському напрямку українські воїни зупинили чотири атаки у районі населеного пункту Твердохлібове та у бік Лимана, Ставків. Два боєзіткнення тривають.

На Південно-Слобожанському напрямку противник штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори та у бік населених пунктів Графське, Охрімівка. Українські підрозділи відбили три атаки, ще три бойові зіткнення наразі тривають.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО



24 лютого – це особлива дата. І навіть якби була ціль або відповідні кроки щодо наближення тих чи інших виборів, я вважаю, що це було б абсолютно дурною ідеєю – взяти таку дату для того, щоб говорити про політику. Це дуже серйозна дата – чотири роки війни. Це велика кількість людей, які захистили нашу державу, які віддали своє життя. І саме з 24 лютого кожного дня наші люди захищають свою державу. Я ніколи не зміг би зробити це.

Тому 24 лютого не може бути оголошено ніяких виборів, будь-яких виборів. Питання не в особистостях. Будь-яких виборів не може бути оголошено 24 лютого.

А щодо оголошення виборів в принципі – повторююсь: спочатку – безпека, потім – політика. Ми можемо перейти до виборів тоді, коли є всі відповідні гарантії безпеки. Питання виборів підіймають ті чи інші партнери. Україна сама це питання ніколи не піднімала. Але, безумовно, ми готові до виборів. Це дуже просто зробити – зробіть припинення вогню, і будуть вибори. Тобто це питання безпеки.

Відповіді від росіян щодо енергетичного перемир’я ми не отримали. Напевно, навпаки: ми отримали відповідь у вигляді дронів і ракетних атак. Тому це говорить про те, що вони до енергетичного перемир'я, яке запропонувала в Абу-Дабі американська сторона, не готові поки що.

Що стосується зустрічі в Маямі або в Абу-Дабі. Чому «або». Тому що американська сторона запропонувала це вже на наступному тижні – зустріч в Америці, у Маямі. І ми одразу підтвердили. Чекали від росіян. Поки що, я так розумію, росія вагається. Це буде знову пропозиція щодо Близького Сходу або Америка – ми готові. Нам усе одно: чи в Маямі зустрічатися, чи в Абу-Дабі. Головне, щоб був результат.

Важливо, що Україна зробить усе, щоб технічно бути готовою до вступу до Європейського Союзу до 2027 року. Принаймні головні речі ми зробимо.

Я хочу конкретну дату. Якщо в договорі, під яким підписується Америка, росія, саме путін, я як Президент України та Європа, не буде дати, то росія зробить усе потім, щоб заблокувати процес. І навіть не своїми руками, а руками тих чи інших представників Європи.

Ми з вами свідки відповідних речей, коли кластери не відкриваються. Були проблеми з кандидатством, була ціла хвиля складнощів і нашої боротьби. Але тим не менше ми отримали кандидатство. З кластерами складніше.

Для нас Європейський Союз – це конкретика. Бо це – гарантії безпеки для України. Це конкретика, з конкретною датою. А мій підпис сьогодні на 20-пунктному плані, плані завершення війни, гарантує українцям, що буде конкретна дата нашого вступу.

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!