23-річному бразильцю знадобиться операція після ушкодження, отриманого на тренуванні.

Центральний захисник Полісся Жоао Віале надовго вибув з гри через серйозну травму. Про це повідомляє офіційний клубний сайт.

Під час одного з тренувань 23-річний бразилець отримав ушкодження коліна. Після поглибленого МРТ-обстеження медичний штаб Полісся діагностував у футболіста розрив меніска.

Характер травми потребує оперативного втручання, яке буде проведене найближчим часом. За прогнозами лікарів, відновлення та реабілітація Віале триватимуть до чотирьох місяців.

Нагадаємо, Полісся підписало Жоао Віале влітку 2024 року на правах вільного агента. У поточному сезоні захисник провів чотири матчі за житомирський клуб без результативних дій.